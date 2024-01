Andreazzoli: “Dovremo esprimere qualcosa in più per avere speranze”

Domani alle 12:30 il Milan sfiderà l'Empoli al Castellani. Oggi il tecnico azzurro è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match

All'Empoli serve leggerezza: "Di sicuro può essere un fattore importante, a volte ci manca. Noi abbiamo bisogno di leggerezza, fra virgolette ovviamente. Quando sei leggero in senso positivo hai piacere a fare le cose. Se sei così, trascini tutti i componenti. E' un'arma che dobbiamo tenere a disposizione, ma con il Milan devi essere al 100% in tutte le componenti, sennò come fai ad avvicinarti al loro livello?", ha concluso il tecnico.

Cosa salva del match di Cagliari: "Certamente sarà riproposto il pubblico. A Cagliari ho visto 132 fenomeni, non è semplice fare una trasferta di quel tipo. Erano dietro la porta e ci hanno dato una bella mano. A fine gara non ho avuto modo di evidenziare il loro aiuto, quindi lo faccio ora perché sono stati determinanti per respingere quegli assalti fastidiosi del finale di partita. Ho rivisto la partita, un po' ci è venuto contro anche Maresca con le sue decisioni".

L'incisività del meteo: "Lo vedremo domani... Sono tutte componenti della partita, mettiamoci dentro anche che hanno un allenatore che è lì da molto tempo, hanno raggiunto dei successi, hanno una spiccata filosofia data dal tecnico. Noi abbiamo la necessità di esprimere qualcosa in più delle nostre possibilità. Se lo faremo, avremo delle speranze. Altrimenti, se giocheremo una gara sulle loro qualità, soccomberemo: è quasi matematico".

