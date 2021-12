Si allontana un obiettivo rossonero, potrebbe rinnovare

Uno dei profili attenzionati da Maldini e Massara per gennaio potrebbe rinnovare con il proprio club di appartenenza

Redazione Il Milanista

In casa Milan da diverso tempo si stanno monitorando diversi profili da inserire in rosa già dal prossimo mercato di riparazione. Il reparto più delicato è senza dubbio la difesa, colpita dall' infortunio di Simon Kjaer che sarà costretto a rimanere fuori dal campo per diverso tempo. Il Ds Massara quindi dovrà cercare un'interprete difensivo in grado di sostituire il danese, cosa molto difficile. Fra i nomi più interessanti sul taccuino di Federic vi è il nome di Andreas Christensen, difensore centrale del Chelsea. Il contratto del calciatore andrà in scadenza nel giugno del 2022 e dunque fra poco tempo si potrà liberare a parametro zero. L'obiettivo della dirigenza rossonera è quella di provare a strappare già a gennaio il giocatore per bruciare la concorrenza. Situazione molto simile per un'altro difensore dei Blues, Antonio Rudiger.

Abramovich però presidente del Chelsea, farà di tutto per non perdere a parametro zero i suoi due interpreti ed è pronto ad offrire due rinnovi contrattuali. I Blues sono pronti a mettere sul piatto una proposti di rinnovo al difensore danese: ovvero quattro anni. Difficilmente quindi il Milan potrà raggiungere un'intesa con Christensen, che sicuramente resterà solo un sogno per i tifosi rossoneri.

Un altro nome in cima alla lista dei desideri di Stefano Pioli è Nikola Milenkovic. Il difensore che milita nella Fiorentina è un profilo già pronto per la Serie A. Ed inoltre l'allenatore rossonero lo conosce molto bene, avendolo allenato ai tempi di Firenze. RoccoCommisso proprietario della società toscana farà di tutto per impedire la cessione del suo difensore. Il centrale serbo infatti è stato dichiarato incedibile a meno di offerte clamorose (25, 30 milioni di euro). Nikola ha una clausola rescissoria di 15 milioni di euro, valida però solo dall'estate e per questo i viola non sono intenzionati minimamente a prendere in considerazione offerte intorno a questa cifra.