Ancora Fonseca: “Bennacer non è in condizione, ma sta lavorando bene”

Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato in merito alla partita di domani tra Milan e Roma

Stefania Palminteri Redattore 28 dicembre - 14:50

Paulo Fonseca ha terminato poco fa la consueta conferenza stampa in vista della partita di domani tra Milan e Roma. Di seguito ecco il continuo delle sue parole.

Tomori è ancora utile al Milan?

"Rispetto il suo punto di vista. Tomori è un grand professionista è importante per la squadra. Giocando o non giocando lavora allo stesso modo e per me è importante. Ha già giocato, è già stato in panchina ma non ha mai cambiato atteggiamento. E questi giocatori per me sono importantissimi nella squadra, non solo chi gioca tutte le partite. E Tomori per me è importante. Non posso dire a nessuno se giocherà domani o di più, ma per me è importantissimo".

Lavorerà per arrivare ad un centrocampo Fofana-Bennacer-Reijnders?

"Non lo so. So chi giocherà domani. Ma quello che posso dire molto onestamente che Bennacer non ha la condizione fisica per giocare titolare domani. Ma sono molto soddisfatto del ritorno di Bennacer. Lui è molto motivato, sta lavorando molto bene, sta portando alla squadra tanta energia, quello che io sento in questo momento è che può essere importante per la squadra, con la sua energia e la sua aggressività negli allenamenti: vedo una strada, con Bennacer che può essere importante per la nostra squadra in questa parte di stagione".

Tanto sacrificio ma produzione offensiva deludente di Chukwueze. Le dispiace non aver allenato Saelemaekers?

"Io non ritorno indietro. Saelemaekers sa quello che io penso di lui. Onestamente sono soddisfatto che stia facendo bene. Su Chukwueze sono d'accordo. È un giocatore che lavora tanto per la squadra e si sacrifica tanto. Non è facile fare il quinto uomo difensivamente, sta facendo bene. Sta mancando nelle ultime scelte, penso che possa essere più decisivo. È anche una questione di fiducia, ha bisogno di migliorare e momenti importanti che fanno alzare la qualità dei giocatori. Stiamo lavorando su questo, ci aspettiamo che possa portare di più alla squadra nelle scelte negli ultimi metri".

Il momento della squadra anche in vista della Supercoppa.

"Dopo l'allenamento di oggi sono qui molto positivo, hanno lavorato molto bene. Non posso essere che positivo dopo l'allenamento di oggi".

Quindi si aspetta di giocare una partita in più?

"Non penso ad altro".

Potremo vedere Theo alto e Jimenez basso?

"No".

Un buon proposito per il 2025?

"È facile da capire, voglio vincere. Voglio portare la squadra ad un'altra classifica, più giusta e più riflettente delle nostre qualità".

Tomori può essere sfruttato da terzino destro?

"A Verona è stata una scelta momentanea, ma io posso dire che ci ho già pensato. Il City talvolta gioca con quattro difensori centrali sulla linea difensiva. Magari Tomori può fare difensivamente questa posizione. Il problema è con le dinamiche offensive che abbiamo ed il nostro modo di attaccare col terzino: mi sembra difficile avere Tomori in questa posizione. Difensivamente sì, è il difensore più velocemente in squadra. Offensivamente è più difficile incastrarlo nelle dinamiche offensive della squadra. Ma in qualche momento e in qualche partita, quando penso che abbiamo bisogno di difendere meglio, può succedere".