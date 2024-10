Ancelotti sul Pallone d’Oro: “Possiamo dire che sarà Vinicius, senza dubbi”

Alla vigilia del 'Clasico'' nel nuovo Bernabeu, Carlo Ancelotti - che ha parlato in conferenza stampa - non ha dubbi a riguardo...

"Possiamo dire che Vini sarà il prossimo Pallone d'Oro, senza alcun dubbio. Vinicius vincerà il Pallone d'Oro, per me è molto chiaro e non potrà vincerlo nessun altro". Alla vigilia del 'Clasico'' nel nuovo Bernabeu, Carlo Ancelotti - che ha parlato in conferenza stampa - non ha dubbi a riguardo e ritiene che sarà il brasiliano classe 2000 a riceverlo proprio lunedì 28 ottobre nella cerimonia programmata al Théâtre Châtelet di Parigi.