Ancelotti: “Ai tifosi del Milan manca Maldini. Morata è fantastico”

Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa parlando dell'amichevole negli States contro il Milan . Il tecnico ha parlato dei rossoneri, sempre con grande rispetto per il suo ex club. Ecco le parole di Ancelotti:

" Stanno facendo un buon lavoro. Ovviamente auguro il meglio a una squadra di cui ho un ottimo ricordo . Stanno facendo un buon lavoro. Ai tifosi del Milan manca Paolo Maldini , ma questo è il calcio. Hanno ingaggiato un attaccante fantastico come Morata e Camarda è un giovane promettente. Sarà una partita per i giovani."

"È un po’ speciale perché piano piano i giocatori stanno rientrando. Abbiamo potuto valutare bene i giovani e tutto quello che arriva, sono in buona forma. È non come la stagione di qualche anno fa. Per i giovani è un bel momento, soprattutto perché sarà una stagione lunga".