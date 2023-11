Ancelotti su Brahim Diaz: “Ha fatto molto bene, merita di giocare”

Dopo la partita, Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il successo. L'ex tecnico rossonero ha parlato anche del trequartista spagnolo , che finora aveva trovato poco spazio.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.