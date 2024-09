Ancelotti: “Derby bellissimo, finalmente abbiamo vinto dopo tanto tempo”

L'ex allenatore del Milan è intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia della gara tra Real Madrid e Alavès e ha parlato anche del derby

Nella giornata di ieri Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della partita tra Real Madrid e Alavès. L'ex allenatore del Milansta per festeggiare le 300 panchine con i Blancos, ma non dimentica anche il Milan nelle sue dichiarazioni. Una battuta sul derby: "Per noi milanisti è stata una partita bellissima. Finalmente dopo tanto tempo abbiamo vinto".

Oggi farà 300 partite con il Real Madrid: "Ho avuto la grande fortuna di allenare grandi club, come il Milan, per il quale nutro un affetto speciale. Ma il Real Madrid è il miglior club del mondo, su questo non ci sono dubbi. Essere su questa panchina 300 volte non dico che sia un miracolo, ma tant'è".

Se ha già deciso quando ritirarsi: "No. Mi piace fare questo lavoro e la mia fatica non è paragonabile a quella dei giocatori. Forse mentale, perché è vero che ci sono pressione e responsabilità, ma mi piace. Per il momento non ho data di scadenza. Continuo, mi piacerebbe allenare per molti anni".