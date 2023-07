Ancelotti: “Affrontare il Milan fa sempre effetto, è stato casa per 13 anni!”

Carlo Ancelotti ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa dopo l’amichevole tra il Real Madrid e il Milan

Questa notte è andata in scena la prima amichevole del Milannegli Stati Uniti. La sfida contro il Real Madrid è finita 3-2 per gli spagnoli, con i rossoneri che erano passati in doppio vantaggio con Tomori e Romero. Tuttavia i blancos sono stati bravi a rimontare e a chiudere il match.