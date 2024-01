Ancelotti: “Diaz? È tornato dopo gli anni al Milan con più conoscenze”

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby di Copa del Rey contro l'Atlético Madrid, che si disputerà al Metropolitano. L'allenatore del Real Madrid non ha dato importanza alle dichiarazioni di Diego Simeone, che ha annunciato il mancato pasillo per i vincitori della Supercoppa spagnola: "La squadra sta bene, sarà un'altra partita molto complicata, l'Atletico è una rivale che si è fatto valere in Supercoppa, la partita è stata alla pari. Ci aspettiamo una partita ancora più complicata, loro giocano in casa e stanno facendo molto bene. Ogni match è diverso, non è una partita di campionato, dobbiamo tenerne conto. Possono esserci tempi supplementari, rigori... non conta quello che abbiamo fatto finora".