Ancelotti: “Kakà o Bellingham? Jude ha più qualità nel muoversi…”

Carlo Ancelotti , tecnico del Real Madrid è stato chiamato a fare un parallelismo tra Ricardo Kakà e Jude Bellingham . Parliamo ovviamente di due giocatori (uno ormai ex) dai ruoli tattici differenti.

Carlo Ancelotti nel corso della conferenza stampa di Champions ha usato queste parole per spiegare il parallelismo tra i due fuoriclasse.

“Bellingham ha più qualità nel muoversi senza palla e il non giocare con un centravanti fisso gli permette di avere più spazio di quanto Kakà abbia mai avuto in un sistema di gioco diverso e con più giocatori”.

Ricardo Kakà ha collezionato con la maglia rossonera la bellezza di 233 presenze condite da 77 gol. Il brasiliano, sempre con i rossoneri ha alzato al cielo un Campionato italiano, una Supercoppa italiana, una Champions League, due Supercoppe UEFA ed una Coppa del mondo per club.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.