Ammonito in Milan-Tottenham, salterà il ritorno l’8 marzo

Ieri sera il Milan di Pioli è uscito da San Siro illeso contro il Tottenham di Conte, nel match valido per l'andata degli ottavi di Champions

Ieri sera il Milan di Stefano Pioli è uscito da San Siro illeso contro il Tottenham di Antonio Conte , nel match valido per l'andata degli ottavi di Champions League . I rossoneri si sono imposto sugli inglesi grazie alla forte aggressività e alla rete di Brahim Diaz , che ha portato in vantaggio i padroni di casa al 7' minuto di gioco. Timide le reazioni degli Spurs, che hanno dovuto arrendersi ai diavoli, spinti da più di 70.000 tifosi.

Il ritorno tra Milan e Tottenham andrà in scena mercoledì 8 marzo . Stefano Pioli per il match a Londra avrà sicuramente a disposizione Fikayo Tomori e Ismael Bennacer , assenti nella sfida di ieri.

Antonio Conte ritroverà Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista con estrema qualità. Invece mancheranno per infortunio Hugo Lloris, Yves Bissouma e Rodrigo Bentancur. Ma non solo. Infatti, gli Spurs in difesa hanno perso Eric Dier.