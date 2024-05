Amelia: “Se i dirigenti del Milan vogliono Fonseca vuol dire che…”

In esclusiva a Tuttomercatoweb.com ha parlato l'ex portiere rossonero Marco Amelia che ha detto: "Se i dirigenti del Milan hanno valutato, insieme ad altri nomi, il profilo di Paulo, che ho visto da vicino a Roma, vuol dire che l'hanno visto come la persona giusta per quelle che sono in questo momento le caratteristiche dei giocatori del Milan e per l'ambiente”.