Ancora Amelia: “L’arrivo di Conte sarebbe stata la ciliegina per i tifosi”

In esclusiva a Tuttomercatoweb.com ha parlato l'ex portiere rossonero Marco Amelia che ha detto: “Se Fonseca è il nome giusto? Si era parlato anche di altro, come Conte. Quando si parla di Milan si accostano sempre i migliori nomi. Ma le valutazioni dei dirigenti non vanno solo sulle metodologie di allenamento, ma anche sul carattere e sui giocatori che hai in rosa. Avranno sicuramente valutato Paulo come il miglior profilo”.