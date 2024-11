Amelia: “Leao? Fonseca e Ibra stanno cercando di fargli capire che può…”

"E' un giocatore altalenante. Morata ha detto bene, tutti hanno fiducia in lui e pensano che sia il più forte, ma va dimostrato. A volte in campo ti dà la sensazione che sia assente dalla partita, ma se riesce a trovare il giusto equilibrio, soprattutto contro le piccole dove con pochi spazi trova difficoltà, allora si potrà dire che è un top player. Deve giocare perchè è un grande giocatore. ma anche Fonseca e Ibra stanno cercando di fargli capire che può diventare un grande campione, altrimenti rimane un bravo giocatore con qualità incredibili che non rende per le sue qualità. Spero possa capire presto questa cosa, perchè è un ragazzo perbene".