Amelia: “I rossoneri dimostrano di essere da scudetto”. E su Maignan…

Ecco le parole di Marco Amelia ai microfoni di MilanNews. L'ex portiere rossonero ha parlato così del momento del Milan

“Tutto parte dalla società. Quando il Milan ha iniziato questo nuovo percorso sono arrivati dirigenti di grande spessore come Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Ricky Massara. Il club ha fatto un percorso importante, ha costruito una squadra con giocatori da Milan con un gran mix di qualità, tecnica ed esperienza con un’ottima guida tecnica come quella di Stefano Pioli. Nel giro di qualche anno il Milan è passato dal non qualificarsi per l’Europa all’occupare posizioni di vertice e allo giocarsi il titolo come sta avvenendo in questa stagione”.