Ambrosini “sfida” Donnarumma: “Per me 18 anni che valgono tutto, non conta solo l’aspetto economico”

Massimo Ambrosini, ex calciatore rossonero, si è così espresso a Radio Sportiva sul rinnovo di Donnarumma

"E' andata che come spesso succede quando perdi queste partite negli episodi la Lazio è stata meglio di noi. Abbiamo giocato meglio nel primo tempo, mi aspettavo di più dalla squadra perché abbiamo tutte le qualità per fare meglio. La gara sul 2-0 si è complicato e dico che non poteva non essere fallo su Calhanoglu. E'impossibile che non abbia visto il fallo di Lucas Leiva. Noi dobbiamo fare di più, rispetto, mi aspettavo di più perché la gara era importante. Ora dobbiamo reagire perché questa era una gara fondamentale".

"Non è questione di paura, se vai sotto con squadre come la Lazio, e noi li abbiamo messi nelle condizioni di giocare come preferiscono, poi è difficile recuperare. Non essere riusciti a contenerli o a fare il goal ci ha messo in difficoltà, questo ci ha scosso, con l'episodio del secondo goal è stato tutto più complicato. Nella situazione del primo goal noi eravamo messi anche bene in difesa e questo ci sta capitando spesso nelle ultime gare. Si potevano chiudere prima gli spazi e non andare sotto. Dovevamo fare di più. Poi siamo stati anche bravi a riprendere la partita. Ma è chiaro gli errori ci sono e sono i nostri. Ripeto che l'episodio del secondo goal ci ha complicato tutto".