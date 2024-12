Ambrosini: “Da parecchio non vedevo uno che calcia come Reijnders”

L'ex rossonero ha parlato del centrocampista olandese del Milan e di Ederson dell'Atalanta, in vista della sfida di domani al Gewiss Stadium

Lorenzo Focolari Redattore 5 dicembre - 10:05

Dopo i successi con l'Empoli in campionato e il Sassuolo in Coppa Italia, domani il Milantornerà in campo per la 15a giornata di Serie A. Alle 20:45 la squadra di Fonseca sfiderà l'Atalanta al Gewiss Stadium, in un big match molto delicato per la classifica. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Massimo Ambrosini ha parlato di due centrocampisti chiave della sfida: Ederson e Reijnders.

Il confronto fra i due: "Sarà un bel banco di prova per entrambi, così come per Atalanta e Milan. Ederson a livello fisico è eccezionale, nella cattiveria che mette nei duelli pare un difensore, ma poi sa anche arrivare a concludere a rete nell’altra area. E' questione di interpretazione, attitudine e applicazione. Come Reijnders, il brasiliano della Dea è un centrocampista moderno, soprattutto perché in grado di coprire tutto il campo".

Cosa hanno di diverso: "L'olandese del Milan ha in più l’ultimo passaggio, l'imbucata quasi da trequartista. E sa fare gol in tutti i modi: con l'inserimento da dietro, ma anche con il tiro da fuori. Ecco, da parecchio non mi capitava di vedere un centrocampista in Italia che calcia come Reijnders".