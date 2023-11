Ambrosini: “Milan? In rosa c’è qualità ma manca quella consapevolezza”

L’ex calciatore e capitano rossonero Massimo Ambrosini è intervenuto a La Gazzetta dello Sport per un’intervista a tutto tondo sul Milan...

L’ex calciatore e capitano rossonero Massimo Ambrosini è intervenuto a La Gazzetta dello Sport per un’intervista a tutto tondo sul Milan di Stefano Pioli.

Sul futuro dei rossoneri: "Non chiedetemi dove sarà il Milan tra due settimane, non leggo il futuro".

Sui prossimi impegni: "Con il Dortmund è la partita dell’anno, c’è poco da discutere. In campionato il tempo gioca dalla parte del Milan, ma con la Fiorentina servirà una risposta “di prestazione”: senza Leao e Giroud sarà un test chiave per capire la reale forza della squadra. Finora, quando il Milan ha rinunciato ai titolari ha faticato perché le alternative non si sono dimostrate all’altezza: Pioli non ha avuto nulla da Jovic, ha avuto poco da Okafor e pochissimo da Chukwueze".

La crisi di risultati in campionato si spiega così?

"È un complesso di fattori, perché anche i titolari hanno attraversato fasi difficili. Penso a Thiaw con la Juve o al calo di Reijnders nell’ultimo mese. Detto questo, dobbiamo ricordarci che il Milan ha cambiato molto nell’ultimo mercato: in rosa c’è qualità ma manca quella consapevolezza che si acquisisce negli anni, come ha fatto l’Inter, che infatti è più strutturata. Il Milan è ambizioso e fa bene ad esserlo. Se allenterà i cali di tensione che gli hanno fatto perdere punti…".

Per molti tifosi Pioli non ha più lo spogliatoio in mano.

"Io non ho questa sensazione. Però penso che un allenatore debba essere bravo a trovare motivazioni forti per mantenere alto il livello di concentrazione: Pioli nell’anno dello scudetto ci è già riuscito. A questo va aggiunto un aspetto a mio avviso determinante: a livello societario il Milan ha deciso di cambiare, dandosi una struttura nuova. E ha delegato a Pioli un compito che prima spettava ad altri, gravandolo di un’ulteriore responsabilità".

