Ambrosini: “Juventus base solida. L’atteggiamento del Milan però…”

“La Juventus in questo momento ha una base solida e un’attitudine che raramente la vedi cambiata nello sviluppo delle partite: la Juventus quella partita la fa sempre. Poi è un caso che prende 4 gol a Milano contro l’Inter. Di quei 4 gol sono 2 rigori e 2 disattenzioni. Per il resto fa sempre quella partita lì. Il Milan in queste prime 12 partite ha dato troppe volte la sensazione di lasciare qualcosa in termine di atteggiamento, attenzione. I gol che ha preso testimoniano che quella base che la Juventus ha, solida, il Milan non ce l’ha. Il Milan secondo me, rispetto alla Juve, ha una base di talento e una base di forza che per me è anche superiore alla Juventus in termine di qualità. Ma la Juventus in questo momento ha una base indubbiamente più forte”.