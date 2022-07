Ambrosini ne è sicuro: “Fra Ziyech e De Ketelaere, questa è la mia idea!”

Ambrosini è intervenuto in prima persona, da ex bandiera, sul momento del Milan, ma non solo. Ha espresso la sua idea su Ziyech e De Ketelaere

Redazione Il Milanista

Massimo Ambrosini non ha alcun dubbio a riguardo. L'ex centrocampista e bandiera del Milan, oltre che della Fiorentina - per una sola stagione, l'ultima della sua carriera - è intervenuto in occasione della consegna del Premio Fair Play Menarini in quel di Castiglion Fiorentino. Ora commentatore televisivo per Dazn e Amazon Prime, ha voluto lasciare un proprio commento a proposito della delicata situazione che è gravitata attorno al Diavolo fino a pochi giorni fa. Nel dettaglio, l'ex azzurro fa riferimento alle difficoltà incontrate sulla firma sul rinnovo dell'ex compagno di squadra Paolo Maldini e del dirigente sportivo Frederic Massara. Ma non si ferma qui.

Da grande tifoso e col cuore milanista che vi si ritrova, Ambro ha dato la sua opinione sull'acquisto di due grandi obiettivi della trequarti meneghina: Charles De Ketelaere e Hakim Ziyech. I due centrocampisti offensivi infatti, giorno dopo giorno, sembrano sempre più vicini a vestire la tanto onorata maglia rossonera. E, fra l'altro, è ben risaputo come il belga e il marocchino abbiano dato il proprio consenso a proposito di un trasferimento nella capitale europea della moda. Un dettaglio molto importante sicuramente è la partecipazione alla prossima Champions League. Oltre quello, anche l'aver appena vinto da outsider assoluti l'ultimo Scudetto. E poi diciamocelo seriamente: chi è che non vorrebbe provare l'emozione e l'ebbrezza di vivere in una delle città più affascinanti in tutt'Europa quale Milano?

Ma tornando a noi, cari lettori fidati de IlMilanista, vi sveliamo in anteprima per voi le dichiarazioni rilasciate dall'ex mediano per Tuttomercatoweb.

Sulla partenza a rilento del suo Milan: "Era partito con Origi, ora hanno sistemato la situazione più importante che era Maldini e recupereranno tempo. Ma qualche contatto continuavano a portarlo avanti. Arrivare all'ultimo giorno testimonia che c'erano cose da chiarire, non so questo quanto possa aver influito però. Anche perché Paolo aveva un contratto e immagino abbia continuato a lavorare. E non credo abbia firmato senza garanzie sull'autonomia decisionale dal punto di vista tecnico".

Su De Ketelaere e Ziyech, chi merita il Diavolo?: "Il primo dobbiamo testarlo su grandi palcoscenici, Ziyech ha giocato la Champions e ha più esperienza e più anni ma sono due profili che possono fare comodo. Non è detto che debbano scegliere".