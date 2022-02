Ambrosini: “Capitano? Tonali ha la stoffa, ma ci sono anche altri”

Massimo Ambrosini, bandiera rossonera, è intervenuto sulla fascia di capitano del Milan. Ecco le parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport.

CAPITANO:- "Il mio capitano è stato Paolo Maldini, ma ringrazio Dio tutti i giorni per avermi fatto vivere quello che faceva Franco su un campo di gioco". Lo ha dichiarato Massimo Ambrosini alla Gazzetta dello Sport. "Nel mio caso - ha aggiunto - la preoccupazione era di essere all’altezza del compito, perché stavo ereditando qualcosa di enorme. Ma l’onore per la fascia era direttamente proporzionale a quella preoccupazione. Grandi onori, grandi responsabilità". Il futuro capitano del Milan potrebbe essere Tonali:

CAPITAN FUTURO:- "Tonali? Se conferma quello che sta facendo vedere la stoffa c’è di certo, non soltanto sul piano tecnico. Se Tonali continua così, ha tutte le qualità che servono per essere il capitano del Milan in futuro. Però non è l’unico in squadra: penso anche a Simon Kjaer, che mi pare un capitano naturale e d’altra parte è già il leader della sua nazionale. Ma la butto lì: perché non Ibra, se continuerà nel Milan? Un altro anno, e con la fascia da capitano: sarebbe un bellissimo finale di carriera e al Milan darebbe ancora molto"