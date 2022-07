Svelata la nuova squadra di Amazon Prime: ingaggiati due ex Milan!

I preparativi per la nuova stagione procedono a vele spiegate: la tensione è alle stelle. Amazon Prime non perde tempo, svelate le novità!

Redazione Il Milanista

La nuova stagione sta per scattare. Manca sempre meno al via. I tifosi, ma anche i grandi appassionati del mondo del calcio non vedono l'ora. L'attesa aumenta sempre di più, sembra quasi mancare l'aria dall'ansia e dalla trepidazione - e non dal caldo. Meno di un mese e inizierà una stagione di calcio mai vista prima d'ora, con un'inedita pausa in pieno inverno per poter permettere lo svolgimento dei Mondiali 2022 in Qatar. Insomma tutto è pronto per un'annata da vivere totalmente al 100%.

E chi ha già fatto i compiti a casa in vista della nuova stagione è l'emittente televisiva grande rivale di Sky Sport e di Dazn: proprio Amazon Prime. Il grande colosso dell'e-commerce ha già annunciato la sua nuova squadra in vista della prossima stagione di Champions League, annata 2022-2023. E ci sarebbero delle novità importanti nel cast dei giornalisti e dei talent. Già perché, totalmente a sorpresa, sono stati annunciati tre nuovi nomi - fra l'altro tutti e tre ex calciatori (e anche di grandissimo livello) - destinati a far crescere notevolmente l'audience attorno al servizio web a pagamento. E parliamo nient'altro che di due campioni - di più -, due leggende del Milan, due calciatori che hanno condotto il club di via Aldo Rossi verso un insperato numero di trofei conquistati.

Entrambi di ruolo difensore, uno si occupava più della fascia, l'altro formava insieme a Jaap Stam una cerniera difensiva (forse) unica in tutto il mondo. I loro nomi sono nient'altro che Massimo Oddo e Alessandro Nesta. Oltre a loro due, ci sarà anche una recente gloria del calcio partenopeo in primis e argentino poi: il Pocho Ezequiel Lavezzi. Insomma tre nuovi acquisti destinati a far aumentare le temperature nelle trasmissioni pre e post Champions League. Insieme a questi tre campioni, confermata l'intera squadra della recente stagione, con i presentatori Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo al timone, i bordocampisti Alessandro Alciato, Alessia Tarquinio e Fernando Siani, i telecronisti Sandro Piccini e Massimo Ambrosini. A condire il tutto, ci pensano l'ex arbitro Giampaolo Calvarese ed i commentatori (ed ex calciatori) Claudio Marchisio, Patrice Evra, Clarence Seedorf, Julio Cesar, Gianfranco Zola, Luca Toni e, dulcis in fundo, El Principe Diego Alberto Milito.