Altafini: “Nel Milan ho vinto tutto. Mi hanno mandato via, ma io…”

José Altafini , ex attaccante di Milan e Napoli che domani sera si affronteranno a San Siro, ha ricordato così alla Gazzetta dello Sport i suoi anni nelle due squadra: " Nel Milan ho vinto tutto, anche la prima Coppa dei Campioni e mi sono divertito, tranne l’ultimo anno. Nel Napoli mi sono divertito tantissimo e vinto pochissimo. Però io e il mio amico Sivori, quando la squadra era appena salita dalla B, siamo arrivati terzi. Mica male. E abbiamo vinto anche una coppetta, quella delle Alpi. Non un granché, ma buttala via".

"Al Milan un po’ meno allegria? Solo l’ultimo anno con quella storia che non mi va di raccontare. Diciamo che mi ha mandato via Gipo Viani, mi ha messo sul mercato e io sono andato a Napoli. Io sarei rimasto. Mi hanno ceduto, anche perché non era più possibile andare avanti in quel modo. Avrei fatto qualche gol in più, magari ancora al Napoli".