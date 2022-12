Allenamento mattutino per il Milan: seduta tecnica per i rossoneri

Il Milan si è ritrovato questa mattina al centro sportivo di Milanello per effettuare un allenamento. I rossoneri si sono ritrovati per colazione e poi sono scesi negli spogliatoi, prima di dirigersi sul campo per effettuare la sessione odierna. Ad assistere gli uomini di Pioli c’erano anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

I Diavoli non sono andati in palestra come di consueto, ma si sono recati subito in campo per eseguite la prima parte di riscaldamento. Qui i rossoneri si sono sottoposti a una serie di esercizi atletici tra gli ostacoli bassi e i coni. A seguire poi dei torelli a tema per terminare l’attivazione muscolare.