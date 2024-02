Allegri: “Avevo detto che il Milan sarebbe rientrato, Inter deve vincere”

Ieri sera, a sorpresa, la Juventus ha perso 1-0 in casa contro l'Udinese , nel match che ha chiuso la 24esima giornata di Serie A. Un risultato che allontana i bianconeri dalla vetta e avvicina il Milan al secondo posto , ora distante solo 1 punto . Massimiliano Allegri dopo il match ha parlato ai microfoni Dazn.

Sull'Inter prima per merito di Inzaghi: "Sta facendo un grandissimo lavoro. Ma non è che quando dico le cose sono un matto. Ci sono giocatori che hanno dei valori. Quando abbiamo vinto 5 Scudetti eravamo i più forti, era normale vincere. E così lo è per l'Inter".