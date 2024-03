Allegri: “Il Milan ci ha rubato parecchi punti: è un’opportunità per…”

La Juventus cede il secondo posto al Milan dopo il pareggio casalingo contro l'Atalanta. Massimiliano Allegri ha commentato in conferenza stampa il momento difficile della sua squadra, che ha vinto solo una delle ultime 7 partite: "Nel calcio esistono questi momenti che vanno affrontati con testa e spalle larghe. Matematicamente è un punto guadagnato: stasera era una partita delicata ed eravamo sotto di un gol. Non era facile reagire".

"Il Milan ci ha rubato parecchi punti. È un'opportunità per noi per darci nuovi stimoli e riprenderci il secondo posto".

"Non c'è da rimproverare nulla ai ragazzi. Abbiamo fatto meno punti di quanto ci aspettavamo nelle ultime settimane, ma l'impegno massimo c'è sempre stato. Abbiamo bisogno di tutti, perché giocare la Champions è un bene per tutti. Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte. Questa è una squadra di cuore e ha bisogno i tutti".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.