Allegri: “L’Inter favorita per lo Scudetto, ma c’è anche il Milan”

"Nessuno a giugno si sarebbe immaginato che saremmo stati in questa posizione di classifica. Poi per il gioco dei giornalisti è normale dire Inter contro Juventus, ma sono percorsi diversi. Noi siamo arrabbiati perché abbiamo perso una partita che potevamo rimettere in piedi. L'Inter è favorita per lo Scudetto, ma c'è anche il Milan e qui bisogna stare attenti ad ogni imprevisto possibile".