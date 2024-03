Allegri: “Nuova Champions? Quasi impossibile vincere, colmare il gap…”

Sulla nuova Champions League: "Ormai è impossibile colmare il divario finanziario tra la Premier League e la Serie A. Quindi dobbiamo continuare in questa direzione: lavorare sullo sviluppo giovanile, sulla Next Gen. Nuova Champions? È normale che con la riforma sarà difficile vincere... quasi impossibile perché il nuovo formato è come nel tennis e per una delle prime otto sarà difficile non arrivare in finale. Stanno facendo questo (il 'modello svizzero') per garantire che le prime otto arrivino in finale, credo, perché vogliono che sia uno spettacolo".