Allegri ribadisce: “Abbiamo fatto 56 punti sul campo! Sulla Champions…”

Ieri sera la 27esima giornata di Serie A si è chiusa con la vittoria della Juventus contro l'Inter a San Siro. La squadra bianconera ha avuto la meglio sui nerazzurri grazie a un gol di Kostic , contestato per un possibile fallo di mano. La Juve così è salita a quota 41 punti in classifica, a 7 punti dal quarto posto occupato dal Milan .

Nella conferenza stampa dopo il match, Massimiliano Allegri ha rivendicato il lavoro della sua squadra: "Dopo quello che è successo ci siamo dati dei mini obiettivi. Prima di tutto fare i punti per salvarci, poi adesso fare più punti possibili per scalare la classifica. Piaccia o non piaccia, continuo a dire che abbiamo fatto 56 punti sul campo, diciamo che ci accontentiamo di quelli. Alla fine della stagione noi dobbiamo fare i punti che ci servono per entrare in Champions, all’extra-campo ci pensa la società. Abbiamo 6 punti sull’Inter, 8 sul Milan, 4 sulla Lazio e credo 9 sulla Roma. Ora andiamo avanti e se le situazioni esterne cambiano vedremo cosa accadrà. Vediamo a fine stagione dove saremo, i ragazzi sono stati bravi".