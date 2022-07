Pedullà: “De Ketelaere al Milan: scelta fatta, via libera vicino”

Sul suo sito, Alfredo Pedullà ha dato questo aggiornamento sul possibile sbarco al Milan di Charles De Ketelaere:

Sul suo sito, Alfredo Pedullà ha dato questo aggiornamento sul possibile sbarco al Milan di Charles De Ketelaere:"Charles De Ketelaere ha scelto il Milan da tempo, non ha giocato la finale di Supercoppa belga con il Brugge. Le motivazioni del suo allenatore sul mancato schieramento sono chiaramente di facciata perché stiamo parlando di uno dei migliori calciatori dell’organico, chiaramente c’entra il mercato. La scelta è fatta, ora si può andare a chiudere avvicinandosi ai 35 milioni chiesti al Milan. Un colpo di spessore che i rossoneri stanno preparando e che vogliono perfezionare al più presto. Siamo in pieno countdown, il via libera è vicino, tra CDK e i rossoneri è solo una questione di tempo. De Ketelaere ha già un accordo con il Milan per un quinquennale da circa 2,5 milioni a stagione più bonus".

Dopo settimane di corte serrata al Bruges e al giocatore, il Milan è pronto a piazzare lo scatto forse decisivo per chiudere l’operazione Charles De Ketelaere (escluso dalla finale di Supercoppa): domani Maldini e Massara dovrebbero volare in Belgio per portare al club belga un'offerta da 35 milioni.

Il Milan non ha intenzione di protrarre i discorsi con il Bruges oltre il termine di questa settimana: se questo non fosse possibile, allora i rossoneri vireranno su altri nomi per la trequarti. e ad arrivare finalmente alla fumata bianca in modo da far svolgere le visite mediche al calciatore già in settimana.