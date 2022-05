Alessio Romagnoli e la Lazio: un amore sempre più vicino

Alessio Romagnoli, capitano rossonero, sarebbe sempre più vicino ad indossare la maglia biancoceleste nella prossima stagione.

Stando alle ultime notizie rilasciate dal Il Messaggero, la Lazio e Alessio Romagnoli si avvicinano a grandi passi. I biancocelesti si sono spinti ad offrire fino a 2.8 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi, per convincere il difensore romano. Ballano ormai solamente 200mila euro fra domanda ed offerta e quindi si pensa che un ultimo rilancio capitolino possa portare alla chiusura della trattativa. Si tratta di un contratto di cinque anni, che potrà far tornare protagonista Romagnoli.

Alessio Romagnoli l' 11 agosto 2015, dopo la scadenza del prestito alla Sampdoria si trasferì dalla Roma al Milan a titolo definitivo per una cifra pari a 25 milioni di euro. Il 23 dicembre 2016 vince il suo primo trofeo da professionista, la Supercoppa italiana, in virtù della vittoria sulla Juventus a Doha, maturata ai tiri di rigore.

Nel 2019-2020 con l'arrivo in panchina di Stefano Pioli; Romagnoli si conferma tuttavia leader dello spogliatoio e punto fisso in campo, ottenendo 35 presenze in campionato.

Nella stagione 2020-2021 esordisce in occasione del derby vinto per 2-1 alla 4ª giornata, dopo aver recuperato da una lesione al polpaccio sopraggiunta nel finale della stagione precedente. Nel girone di ritorno, dopo alcune prove negative, perde il posto da titolare a vantaggio di Fikayo Tomori, arrivato a gennaio in prestito dal Chelsea.Termina la stagione, nella quale il Milan ottiene il secondo posto, con 22 presenze in campionato.