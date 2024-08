Alessio: “Morata vive per il calcio, lui ragazzo di altri tempi”

In esclusiva a SportWeek ha parlato l'ex vice di Antonio Conte ovvero Angelo Alessio che ha detto: "Quando Conte arrivò al Chelsea nel 2017, Morata si era sposato da poco: in quel momento era felice, e non faceva nulla per nasconderlo. Era anche legatissimo alla madre, davvero un ragazzo di altri tempi”.

Ancora le sue parole

“Poi, vive per il calcio: al Chelsea dimostrò una costante voglia di migliorarsi e integrarsi in un gruppo e un campionato per lui nuovi. Non si può dire che nello spogliatoio fosse un leader perché all’epoca era ancora molto giovane, ma ovviamente legò molto con gli spagnoli, da Marcos Alonso a Pedro, da Fabregas ad Azpilicueta, da cui era altrettanto ovviamente rispettato e tenuto in considerazione”.