La permanenza di Florenzi: il Milan ed il ragazzo vogliono la stessa cosa

Alessandro Florenzi, giocatore giallorosso in prestito al Milan, avrebbe convinto la dirigenza rossonera a riscattarlo dal club capitolino.

Alessandro Florenzi ha appena chiuso la sua annata con il secondo trofeo della carriera, sollevando, dopo l'Europeo del luglio 2021 vinto con la Nazionale Italiana, lo Scudetto con il Milan. In rossonero si è alternato con Calabria, coprendone ottimamente il posto quando il numero 2 è stato infortunato. Il suo contributo in questa stagione è stato, dunque, importante e apprezzatissimo dalla dirigenza rossonera, tanto che non sembrano esserci problemi per il riscatto dalla Roma. Il Milan, infatti, ha tutta l'intenzione di esercitare il diritto di riscatto; la cifra pattuita durante la scorsa estate è di 4,5 milioni di euro e il club rossonero vorrebbe provare ad abbassarla, ma difficilmente la Roma farà sconti. Comunque, tutto lascia pensare che alla fine il numero 25 Campione d'Europa resterà ancora in rossonero.