Florenzi: “Infortunio? Ci sono stati momenti che volevo mollare tutto”

Tanti rientri in casa Milan dopo il periodo di blackout dato anche dai moltissimi infortuni. Tra i calciatori pronti a tornare finalmente in campo, spicca il nome di Alessandro Florenzi. Il terzino rossonero è stato riscattato questa estate dalla Roma e si è infortunato alla quarta giornata contro il Sassuolo. In un’intervista con Star Casinò, Alessandro Florenzi ha raccontato proprio il momento durissimo dell’infortunio, dell’operazione al tendine e del lento recupero.