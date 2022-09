Out Florenzi: vediamo insieme i possibili tempi di guarigione del calciatore

Il terzino del Milan si è operato nella clinica finlandese, scelta dal club e dall’entourage del giocatore, per risolvere il problema muscolare piuttosto grave. Ieri sera i rossoneri hanno emesso il comunicato ufficiale sulle sue condizioni dell' ex Roma. Intervento perfettamente riuscito per il classe ’91, per via della lesione al tendine in prossimità del bicipite femorale. Per lui stop molto lungo: circa 5 mesi lontano dai campi. Una brutta mazzata per il laterale romano.