Albertosi :” Milan, Ibra darà una bella spinta, e la difesa..”

Ricky Albertosi ha parlato, da doppio ex, della sfida di domani del Milan contro il Cagliari ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Credo che a questo punto il Milan non possa più regalare punti come ha fatto in qualche occasione. Gioca a Cagliari contro una squadra impegnata nella lotta per salvarsi e che darà tutto però c'è una grande differenza tra le due formazioni".