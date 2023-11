Albertosi su Donnarumma: “A Milano sarebbe stato leader per 20 anni”

Enrico Albertosi, ex portiere del Milan, è stato intervistato sulle colonne de Il Giornale e ha parlato di Gianluigi Donnarumma

Enrico Albertosi, ex portiere del Milan, è stato intervistato sulle colonne de Il Giornale e ha parlato di Gianluigi Donnarumma che oggi torna per la prima volta a San Siro contro il suo passato rossonero. Questo il commento di Albertosi sul passaggio del portiere in Francia e il suo contestato addio dal Milan.

"Donnarumma ha sbagliato ad andare via dal Milan, questa mossa ha rallentato la sua crescita al netto dei tanti soldi che prende. A Milano sarebbe stato leader per 20 anni, pur guadagnando di meno".

Questa sera, dunque, andrà in scena l'attesissima sfida europea tra Milan e PSG, fondamentale per i padroni di casa - che vorranno ottenere punti per rincorrere la qualificazione al turno successivo del torneo.

