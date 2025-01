Albertini sul derby: “Reijnders e Pulisic possono essere decisivi”

L'ex centrocampista rossonero ha parlato in vista del derby tra il Milan e l'Inter di questa sera, che mette in palio la Supercoppa Italiana

Demetrio Albertini ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. L'ex centrocampista rossonero ha parlato in vista del derby tra Milan e Inter di stasera, che mette in palio la Supercoppa Italiana .

Che gara si aspetta: "L'Inter scenderà in campo con il dente avvelenato dopo il derby perso a settembre. Per il Milan sarà molto difficile, ma visto che si tratta di una partita secca, anzi di una finale, può succedere di tutto: i rossoneri quest'anno hanno dimostrato nei grandi match contro Inter e Real Madrid di poter battere chiunque. Paradossalmente hanno fatto meglio con le grandi che con le medio-piccole... Sulla carta l'Inter è favorita, ma non penso in modo così netto".