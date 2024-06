Albertini: “Il Milan deve puntare allo scudetto. Leao deve lavorare…”

Intervistato da Tuttosport, l'ex rossonero Demetrio Albertini ha parlato così degli obiettivi del Milan per la prossima stagione: "Quest’anno il Milan è stato fuori dai giochi quasi fin da subito eppure i tifosi non hanno mai smesso di riempire San Siro. Per questo la chiarezza è qualcosa di dovuto. Bisogna costruire qualcosa, puntare allo scudetto. Se sei il Milan non può bastare il quarto posto".