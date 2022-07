Albertini: ” De Ketelaere? E’ senza dubbio un potenziale campione”

Nella giornata di ieri i rossoneri hanno raggiunto l'accordo economico con il Brugge per il tanto desiderato Charles De Ketelaere. Il costo del trasferimento è 32 milioni più 3 di bonus e una percentuale sul margine della rivendita a favore del Bruges, come da tradizione nei trasferimenti internazionali. In sostanza, se il Milan dovesse vendere Charles a una somma superiore ai 32 milioni, una parte del guadagno andrebbe a favore del Bruges. Il talento belga nella scorsa stagione ha collezionato la bellezza di 14 reti e 9 assist in 39 apparizioni in Pro League. Charles all' occorrenza potrà giocare anche come esterno destro oltre che come trequartista alle spalle del sempre più idolo dei tifosi Olivier Giroud.