Qui Nazionale – Vediamo le probabili formazioni di Albania-Italia

Questa sera si gioca Albania vs Italia. Una partita non di certo attesissima o importante per preparare i prossimi impegni. Sarà più che altro un'occasione per il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini di provare nuovi schemi, di dare nuove incipit, insomma, sarà un'occasione da sfruttare per mettere a punto soluzioni diverse e che possano dare i loro frutti. Sarà anche l'occasione per vedere all'opera dei giocatori che fino ad ora non avevano trovato molto spazio in Nazionale. Senza dimenticare la prima chiamata del giovanissimo classe 2006 Pafundi dell'Udinese.