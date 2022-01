Ake del City a Diallo del PSG sono le ultime idee per la difesa

Il Milan pensa a come rinforzare il reparto difensivo di Stefano Pioli. Ecco le nuove idee di mercato di Paolo Maldini

Il profilo di Sven Botman è quello che più interessa la società rossonera per il reparto difensivo. Il Lille però non lo lascia partire se non di fronte ad un'offerta monstre. Motivo per il quale il Milan sta virando decisamente su altri obiettivi. Ake e Diallo sono le ultime due idee. Entrambi sono in uscita dai rispettivi club. Ake potrebbe partire in prestito dal Manchester City. Per Diallo, invece, il Paris Saint Germain insiste a volerlo cedere a titolo definitivo.