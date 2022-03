Agostini sul derby: “Il Milan poteva segnare sfruttando qualche indecisione dell’Inter”

L'ex rossonero Massimo Agostini, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha commentato così lo 0-0 tra Milan e Inter nel derby di Coppa Italia.

L'ex rossonero Massimo Agostini, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha commentato così lo 0-0 tra Milan e Inter nel derby di Coppa Italia: "Il pari di ieri in coppa Italia è giusto anche se poteva comunque segnare sfruttando qualche indecisione dei nerazzurri. Vedendo la partita di ieri qualche errore e delle difficoltà si sono viste, l'Inter era abituata a segnare, ora da un po' di giornate Lautaro non va in gol e arrivano difficoltà a far punti però l'attacco è di valore. Per quanto riguarda il Milan Ibra si è fatto male, Giroud ha alti e bassi, Leao gioca fuori dall'area: se non trovi degli spunti, fai fatica però è anche vero che Giroud ha comunque segnato la doppietta nel derby. Un attaccante può sempre avere un momento in cui non trova il gol. Il Milan e Pioli sapranno rimediare".