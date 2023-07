Agente Okafor: “E’ tra i più interessanti del panorama europeo, è in forma”

Il Milan ha messo a segno l'ennesimo colpo di mercato: si tratta di Noah Okafor , attaccante in arrivo dal Lipsia. Per il classe 2000, i rossoneri hanno investito una cifra che si aggira intorno ai 14 milioni di euro .

Oggi è l'Okafor-day, con le visite mediche in mattinata e poi con l’approdo a casa Milan per la firma del contratto. Sarà lui quindi l’attaccante che si alternerà con Olivier Giroud, nel corso della prossima stagione.

Qualche minuto fa ha parlato anche l’agente del calciatore, Francesco Romano , ai microfoni di Sky poco prima di fare in suo ingresso a Casa Milan. Queste sono state le sue parole: “Okafor è un giovane tra i più interessanti del panorama europeo e quindi siamo qui perché lui merita un palcoscenico del genere . Il Milan ha creduto in questa cosa, penso, per cui siamo tutti molto contenti”.

Il procuratore ha poi nascosto i dettagli della trattativa, assicurando tutti però in merito all’integrità del ragazzo, che quindi ha recuperato definitivamente: “Trattativa lampo? E’ stata una trattativa come tutte le altre. Siamo abituati a varie tempistiche. Non voglio aggiungere troppi dettagli. Il ragazzo sta bene, tutto risolto: è in piena forma. Domani parte per gli Stati Uniti”.