L’agente di Kramaric: “In Italia potrebbe essere titolare in ogni club”

Il mercato di gennaio si avvicina e il Milan , così come gli altri club, sta monitorando diversi profili alla ricerca dei giusti rinforzi per il prosieguo della stagione. Ospite di Sportitalia, Vincenzo Cavaliere , agente di Andrej Kramaric , ha parlato del futuro del suo assistito. L'attaccante dell' Hoffenheim infatti è stato accostato ai rossoneri e all'Inter .

Le parole dell'agente di Kramaric sull'interesse dei club italiani

"Certo che è seguito. Del resto parliamo di un giocatore che potrebbe essere titolare in qualsiasi club in Italia. Il mercato è imprevedibile, ma l'Hoffenheim vorrà tenerselo stretto. Non vedo il Bologna come una soluzione praticabile: i costi sono troppo elevati".