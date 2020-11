Ag. Locatelli: “Al Milan? Nel momento sbagliato. De Zerbi ha sempre creduto in lui…”

MILANO – Stefano Castelnovo, agente di Manuel Locatelli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste sono state le sue dichiarazioni: “Gattuso è capitato proprio nel momento in cui non c’era il massimo momento di forma per Locatelli al Milan, i meriti più grandi devo darli a De Zerbi. Gattuso è stato una componente nella parte iniziale della carriera di Manuel, ma tutto si è sviluppato con De Zerbi. Anche quando il giocatore era al Milan non rendeva come sta rendendo adesso, De Zerbi ha sempre creduto che il giocatore fosse ma al tempo stesso che gli servisse un ambiente giusto, al Sassuolo ha avuto tempo per sviluppare le sue caratteristiche, ma al Milan non hai tempo e devi essere pronto”.