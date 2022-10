Galliani: “Milan-Monza? Vedrò scorrere davanti tutta la mia vita”

Sul mercato e giocatori: «I giorni del Condor nascono da un’intuizione, in novanta sessioni di mercato della mia vita calcistica una cosa l’ho capita: per vendere bene bisogna farlo ad inizio mercato, ma soprattutto comprare bene bisogna lavorare nelle ultime ore. Van Basten per me è stato il più forte di tutti quelli che ho avuto ed il più forte di quelli che ho visto insieme a Maradona. Ancora oggi quando lo vedo scherzosamente m’inginocchio perché per me è come la Madonna. Se non si fosse infortunato e non avesse chiuso la carriera così presto avrebbe gli stessi palloni d’oro di Messi o Cristiano Ronaldo».