Adli ad un bivio, restare e convincere Pioli o andare a giocare in prestito?

In casa Milan resta un incognita il futuro di Yacine Adli. Il giocatore francese non si è integrato fino ad ora in rossonero

Yacine Adli aveva iniziato la sua prima stagione e di conseguenza la sua esperienza in rossonero come meglio non poteva. Nel precampionato sembrava avere una marcia in più di tutti gli altri. Giocate di qualità e tanta corsa. Invece, poi, il tutto si è vanificato e ora Yacine Adli è un giocatore dai mille punti di domanda.

Tempo al tempo — Come si sta predicando con Charles De Ketelaere, anche con Yacine Adli ci vuole tempo. Non bisogna subito trarre le proprie conclusioni e etichettare il giocatore in questione. A volte l'ambientamento è difficile e non sempre avviene con successo. Gli esempi sono tanti. Fatto sta che il giocatore ex Bordeaux fino ad ora ha totalizzato la bellezza di 144 minuti in campionato con la maglia rossonera. Una miseria se si pensa alle premesse di fine estate.

Doppia strada — Ora Adli deve decidere. O restare a Milanello e lavorare sodo per farsi largo e dimostrare le proprie qualità. Oppure andare in prestito, completarsi tramite un percorso di crescita, per poi tornare e prendersi il Milan. Vedremo quale sarà il futuro di questo talento fino ad ora inespresso.

