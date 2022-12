Quale futuro per Adli? Lui è il nome nuovo in vista di gennaio per…

Yacine Adli non ha convinto in rossonero in questa prima parte di stagione. Quale sarà il suo futuro dopo gennaio?

Redazione Il Milanista

Dopo un pre campionato al top, Yacine Adli non è riuscito a proseguire nel suo cammino. L'inizio era stato convincente, poi qualcosa è cambiato. Il tempo di ambientarsi bisogna lasciarlo a tutti i calciatori, Yacine Adli compreso. Bisognerà vedere se il ragazzo vorrà giocarsi le sue carte al Milan o se preferirà farsi le ossa altrove per poi riscuotere ciò che gli spetta in rossonero.

La Sampdoria ha messo gli occhi su di lui — In casa Sampdoria la parola d'ordine è rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione. La dirigenza blucerchiata è alla ricerca disperata di profili che possano fare il caso della Sampdoria per cercare la risalita in classifica nella seconda parte di stagione. Un nome che è uscito nelle ultime ore è quello di Yacine Adli del Milan.

Le possibilità che arrivi a Genoa — Yacine Adli è chiuso in rossonero dalla folta concorrenza. A gennaio si vocifera di un possibile all-in di Paolo Maldini per Hakim Ziyech del Chelsea. A quel punto per Adli si profilerebbe ancor di più la panchina. È qui che entra in gioco la Samp chiedendo un prestito. Al momento di concreto non c'è nulla, ma da qui a gennaio potrebbero aprirsi le porte.

di Sergio Poli