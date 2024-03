RIVIVI IL LIVE | Conf. stampa Adli: “L’obiettivo del Milan è di vincere”

Oggi alle ore 14:30 andrà in scena a Milanello la consueta conferenza stampa di mister Pioli e Yacine Adli per presentare ai giornalisti...

Stefania Palminteri Redattore 6 marzo 2024 (modifica il 6 marzo 2024 | 14:53)

Oggi alle ore 14:30 andrà in scena a Milanello la consueta conferenza stampa di mister Pioli e Yacine Adli per presentare ai giornalisti il match europeo di domani contro lo Slavia Praga. Queste le parole del centrocampista rossonero:

PROGETTO SIMILE A RENNES: "Penso che come con il Rennes giocheremo la prima in casa. Metteremo tanta intensità, ci aspetta un avversario forte, ma saremo pronti".

SULL'EUROPA LEAGUE, IMPORTANZA?: "Penso che quando il Milan gioca in una competizione l'obiettivo è sempre di vincere. E' una buona competizione e ci sono squadre di alto livello e vogliamo farlo vedere".

SULLA TUA CRESCITA, NON HAI ANCORA DEBUTTATO CON LA FRANCIA O ALGERIA: "Penso che da giocatore voglio giocare a livello più alto. Giocare con la Francia per me è un obiettivo, ma ora non è il momento di parlarne".

PUNTO FERMO DEL MILAN, DIFFERENZA TRA REIJNDERS, BENNACER O MUSAH: "Penso che abbiamo sei centrocampisti forti e possiamo giocare tutti senza abbassare il livello della squadra. Abbiamo qualità differenti e cerchiamo di sfruttarli al meglio. Ci aiutiamo per far restare la squadra al meglio".

MIGLIORAMENTI DIFENSIVI, COME HAI FATTO?: "Con lo staffa abbiamo lavorato tanto e sapevo anche io che dovevo migliorare in fase difensiva. Il mister e lo staff mi hanno dato tutto per farmi crescere. Sono contento perché cose che non vedevo prima ora le capisco, è un grande passo e voglio crescere ancora".

COSA E' SCATTATO IN TE: "Niente di speciale, la mai maniera di giocare è diversa. Ho sempre avuto la fiducia dello staff e compagni ed hanno sempre creduto in me. Sono dovuto crescere e mi ha preso tempo, mi avevano detto che in Italia ci vuole tempo prima di giocare".

I FRANCESI TI HANNO AIUTATO: "Sì, ma ho creato un rapporto bello con tutti i giocatori, non c'è nessuno che mi ha aiutato più di un altro".

CREARE LE CIRCOSTANZE: "Io non ho creato nulla, credo in Dio e tutte le cose vengono da lui. Io cerco solo di fare il meglio nel mio lavoro e nella mia famiglia".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.